Czwarta fala. Semeniuk: będziemy robić wszystko, by obostrzenia były jak najmniejsze

- Utrzymujemy się na pierwszym miejscu rankingu bezrobocia w Europie. Mamy też mniej więcej tyle samo aktywnych przedsiębiorców, co przed pandemią. Wygląda na to, że znaleźli oni ścieżki, by rozwijać swoje interesy - zapewniała wiceminister.

Minister zdrowia Adam Niedzielski we wtorek oznajmił, że istnieje prawdopodobieństwo, że czwarta fala pandemii pojawi się w Polsce w drugiej połowie sierpnia. Czy oznacza to prawdopodobieństwo wprowadzenia kolejnego lockdownu w Polsce?

- Nie możemy wykluczać takiego scenariusza. To, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, to oczywiście ostrzeżenie dla nas. Może się tak zdarzyć, że sytuacja pogorszy się w połowie sierpnia. Dlatego, przygotowujemy się na to, co potencjalnie przed nami - mówiła Semeniuk.