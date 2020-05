Czy koronawirus zaraził rynek nieruchomości?

Jeszcze na początku roku rynek nieruchomości znajdował się w fazie hossy – mimo że mieszkania drożały, to zainteresowanie było nimi gigantyczne. W 2019 roku deweloperzy oddali do użytku rekordową liczbę inwestycji, a 2020 rok zapowiadał się nie gorzej.

Wynika to tylko z tego, że rząd nie zamknął placów budowy, a prace nad rozpoczętymi inwestycjami mogły się toczyć w miarę normalnym rytmie. Nie oznacza to jednak, że branża aktualnie nie ma problemów. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Arcadis Sp.z.o.o. właściwie wszystkie firmy borykają się ze spowolnieniem produktywności, a najbardziej dotyka je:

Zgodnie z danymi GUS w 2008 roku deweloperzy oddawali do użytku mieszkania o średnim metrażu 70 m kw., a w 2019 roku było to przeciętnie tylko 60-62 m kw. Natomiast już w kwietniu tego roku widać odwrócenie trendu i porównywarki ofert nieruchomości odnotowały zainteresowanie lokalami średnio o 20 m kw. większymi niż w marcu.

Bartosz Turek z HRE Investment zaznacza dodatkowo, że można zauważyć większe zainteresowanie działkami rekreacyjnymi. To, co jeszcze kilka miesięcy temu było oddechem minionej epoki teraz jest naprawdę pożądane i coraz więcej osób marzy o swoim kawałku zieleni, jeśli nie może pozwolić sobie na kupno lub budowę domu.

W dobie kryzysu banki muszą podejmować działania, które ograniczą ryzyko kredytowania, dlatego już pięć z nich zdecydowało się podnieść minimalny wymagany wkład własny. PKO BP i Pekao Bank Hipoteczny z 10% do 20 proc., Pekao SA z 10 proc. do 15 proc., ING Bank Śląski z 20 proc. do 30 proc., a BOŚ Bank z 20 proc. do 40proc.!