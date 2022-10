Czym są syndykaty i dlaczego firmy korzystają z tego rozwiązania?

Biznes rządzi się własnymi prawami. Nie ma w nim miejsca na sentymenty, ale na współpracę, która rodzi wielostronne korzyści, już tak. To podstawowa kwestia, jaką kierują się przedsiębiorcy budujący ze sobą syndykaty. Co to znaczy? Jak należy rozumieć syndykat i czy taka konstrukcja znajduje się w polskim prawie?