Czym zajmuje się Państwowa Komisja Wyborcza?

Czym jest Państwowa Komisja Wyborcza?

O Państwowej Komisji Wyborczej , w skrócie PKW , najczęściej słychać w mediach i w prywatnych rozmowach w kontekście wyborów, i słusznie, ponieważ to ona stoi na straży poprawności takich działań.

Co to jest Państwowa Komisja Wyborcza? Ma kompetencje w zakresie przeprowadzania wyborów i referendów. Przeprowadza i organizuje wybory do:

Sejmu,

Senatu,

organów samorządu terytorialnego,

Parlamentu Europejskiego.

Oprócz tego PKW jest organem właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów prezydenckich, na najwyższy urząd w państwie czy referendów ogólnokrajowych i lokalnych w Polsce. Obsługą PKW zajmuje się Krajowe Biuro Wyborcze.