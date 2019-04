Czynsz problemem dla Polaków. Zaległości sięgają 154 mln zł

Jak wynika z obserwacji BIG InfoMonitor, pierwsze wezwanie do zapłaty , o ile jest wysłane szybko, skłania do działania aż dwie trzecie czynszowych dłużników.

- Dlatego coraz więcej podmiotów sięga po zdecydowane środki, takie jak wezwanie do zapłaty z informacją, że nieopłacenie czynszu grozi wpisem do Rejestru Dłużników, np. BIG InfoMonitor, a gdy to nie przynosi efektów, wpis dłużnika do rejestru - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.