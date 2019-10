Czynsze w spółdzielniach mogą pójść w dół. Rząd szykuje ciekawy projekt

- Blokowiska to jest genialne miejsce na fotowoltaikę. Są budynki mieszkalne z dachami, na których z powodzeniem można montować duże instalacje fotowoltaiczne - przekonywał Woźny, który razem z minister przedsiębiorczości Jadwigą Emilewicz gościł w Poznaniu.

- One mogą służyć do tego, żeby zaspakajać zapotrzebowanie na energię dla części wspólnej budynków wielorodzinnych. Fotowoltaika uniezależni spółdzielnie od wahań cen na rynku energii, zaś po spłaceniu zobowiązań kredytowych przyczyni się do realnych obniżek na rachunkach dla spółdzielców - powiedział Woźny, cytowany przez PAP.