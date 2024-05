Czystki nowego prezesa ZUS. Jest wniosek o odwołanie

Sądne dni przed członkiem zarządu ZUS nadzorującym pion IT Włodzimierzem Owczarczykiem. Prezes Zbigniew Derdziuk podjął decyzję o złożeniu wniosku do rady nadzorczej o jego odwołanie – poinformował w piątek ZUS. Umotywował go "potrzebą budowy zarządu w nowym składzie".