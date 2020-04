Dane o zatrudnieniu "zaskakująco słabe". Cięcia ruszyły niemal natychmiast

W przeliczeniu na etaty oznacza to, że pracę straciło w marcu ponad 34 tys. osób . Dane dotyczą firm zatrudniających więcej niż 9 osób. Takiego spadku w marcu nie było od lat.

- Zaskakująco słabe marcowe dane o zatrudnieniu pokazują, że cięcia etatów ruszyły niemal natychmiastowo wraz z blokadą gospodarki – tej skali spadki widzieliśmy ostatnio w apogeum kryzysu w 2009 r., podczas gdy obecnie to tylko zwiastun potencjalnej skali zwolnień – zauważają analitycy Banku Pekao.

Skalę zjawiska oddaje ten wykres, który przedstawia zmianę liczby zatrudnionych w marcu miesiąc do miesiąca w kolejnych latach.

Statystyki GUS za marzec jeszcze nie oddają tego, co stanie się na rynku pracy. Dodatkowo, w statystykach nie są ujęci zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych, którzy często są pierwsi w kolejce do zwolnienia.

- 30 tys. ubytek etatów w marcu robi wrażenie. Nie są to jednak tylko zwolnienia. Odliczono osoby na zasiłkach opiekuńczych. Przy "dużych zmianach" sytuacji kadrowej nie ma nawet wymogu przebywania na nich co najmniej 14-dni – napisali.

- W marcu 2020 r. w części podmiotów zauważalny był spadek przeciętnego zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Było to wynikiem m.in. odejść pracowników na emerytury, zakończenia umów terminowych i nieprzedłużania ich - co w niektórych przypadkach mogło być spowodowane obawą przed skutkami pandemii COVID-19 - czytamy w komunikacie GUS.