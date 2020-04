Przeciętne wynagrodzenie. Wypłata za marzec to prawie 5500 zł brutto

Statystyki GUS za marzec jeszcze nie oddają tego, co stanie się na rynku pracy. Najnowsze dane pokazują, że średnie zarobki w firmach zatrudniających ponad 9 osób utrzymują się na wysokim poziomie. Przeciętne wynagrodzenie to 5489,21 zł brutto.

To nawet sporo wyższa kwota niż w lutym, gdy średnia płaca wynosiła 5330 zł brutto.

W porównaniu z marcem 2019 średni wzrost zarobków o około 6,3 proc. Skala podwyżek nie odstaje więc znacząco od tego, co mieliśmy w poprzednich publikacjach GUS, choć miesiąc temu dynamika wyniosła aż 7,7 proc.

Kwota podawana przez GUS to oczywiście wartość brutto wynagrodzenia. Na konto statystycznego Kowalskiego wpływa znacznie mniej pieniędzy. Na rękę pracownika zatrudnionego na umowę o pracę wychodzi przy takiej stawce około 3960 zł.

Dynamika wzrostu mocno wyhamowała, bo jeszcze pod koniec 2019 roku zatrudnienie rosło w tempie 2,6 proc. Przed miesiącem było to ponad 1 proc.

Jeśli porównamy statystyki z lutym, a więc miesiąc do miesiąca, okaże się, że zatrudnienie nawet spadło - o 0,5 proc. Można szacować redukcję na około 34 tys. etatów.

"W marcu 2020 r. w części podmiotów zauważalny był spadek przeciętnego zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Było to wynikiem m.in. odejść pracowników na emerytury, zakończenia umów terminowych i nieprzedłużania ich - co w niektórych przypadkach mogło być spowodowane obawą przed skutkami pandemii COVID-19" - czytamy w komunikacie GUS.