Oprocentowanie lokat bankowych schodzi do zera. Jest alternatywa

Jak w tej chwili wygląda sytuacja w konkretnych bankach? Santander jeszcze niedawno miał internetowe lokaty odnawiane co miesiąc z oprocentowaniem na poziomie 1 proc. Po obniżce stóp przez RPP trzy tygodnie temu spadło do 0,4 proc. Można się spodziewać, że w najbliższym czasie w odpowiedzi na kolejną decyzję Rady będzie jeszcze niższe. Standardowe lokaty już teraz dają śmieszne 0,01 proc. zysku w skali roku. Analogiczna oferta jest w pozostałych bankach.

To się nie opłaca

- Przy prawie 5-proc. inflacji jest to oferta mało atrakcyjna, a będzie jeszcze gorzej. W skrajnych przypadkach może się okazać, że już pod koniec roku dla części Polaków koszty trzymania pieniędzy w bankach zaczną przewyższać naliczane odsetki - wskazuje Bartosz Turek, analityk HRE Investments.

- Tak niskie oprocentowanie oznacza w zasadzie pewną perspektywę realnej utraty wartości pieniądza - dodaje Przemysław Kwiecień, ekonomista XTB. - Marża depozytowa w zasadzie wyparuje, a ponadto banki mogą mieć problem z przekonaniem gospodarstw domowych, że przechowywanie u nich pieniędzy w zasadzie bez odsetek to dobry pomysł.

Eksperci podkreślają, że trzymanie pieniędzy w "skarpecie" nie jest wcale lepsze i sugerują, że sporo osób może zainteresować się teraz obligacjami skarbu państwa, które są bezpieczne, mamy gwarancję co najmniej zwrotu wpłaconych środków, a na dodatek ciągle jeszcze oferta jest całkiem atrakcyjna.

Obligacje. Co najmniej 1,5 procent

Warto podkreślić, że dla przeciętnego Kowalskiego zakup obligacji skarbowych jest niewiele bardziej skomplikowany niż założenie lokaty. Cała "inwestycja" jest też bardzo podobna. Szczególnie w przypadku obligacji trzymiesięcznych, które okresem oszczędzania odpowiadają wielu lokatom bankowym, a odsetki analogicznie są dopisywane do konta po tym okresie. Do tego oprocentowanie jest stałe i z góry określone.

Do końca kwietnia trzymiesięczne obligacje, które można zakupić w każdej chwili, są oprocentowane na 1,5 proc., a więc zdecydowanie wyżej niż w przypadku większości oferowanych lokat bankowych. Minimalne oszczędności, jakie są wymagane, to 100 zł. W takiej wartości jest jedna obligacja.

Warto jednak dodać, że w przeciwieństwie do lokat nie możemy ulokować w obligacjach np. 4567 zł, bo kwota zakupu obligacji musi być wielokrotnością 100 zł. W tym przypadku byłoby to 45 obligacji na kwotę 4500 zł. Kupując takie obligacje 9 kwietnia, możemy liczyć na to, że 9 lipca otrzymamy na czysto (po opodatkowaniu) około 4514 zł.