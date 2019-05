Dane osobowe w samorządach słabo chronione. NIK ostrzega

Co więcej, urzędy nie są gotowe na to, by w razie poważnej awarii lub zdarzenia losowego szybko odtworzyć infrastrukturę i zachować ciągłość świadczenia usług dla obywateli.

Co więcej, w aż 70 proc. urzędów nie szyfrowano dysków twardych komputerów przenośnych. W efekcie w razie ich utraty, rosło ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych zgromadzonych na tych urządzeniach.

Dlatego NIK apeluje do wojewodów, by na bieżąco kontrolowali podlegające im samorządy oraz do resortu cyfryzacji, by zaangażowało się w akcje informacyjne i promujące w zakresie bezpieczeństwa informacji i danych.