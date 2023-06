Darmowe leki dla dzieci i seniorów. Wiadomo, kiedy rząd zajmie się projektem

Darmowe leki jeszcze w tym roku?

Regulacja ma na celu rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Po zmianie uprawnienie to będzie przysługiwało świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia oraz po ukończeniu 65 lat.

Podobnie jest, jak stwierdzono, w przypadku osób niepełnoletnich pozostających na utrzymaniu swych opiekunów faktycznych albo przedstawicieli ustawowych, co również powoduje duży poziom obciążenia finansowego.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiadał, że program darmowych leków dla dzieci i osób 65 plus wejdzie najpóźniej od początku 2024 r., ale rozważany jest też scenariusz, by wystartował we wrześniu 2023 r. - Jesteśmy po analizie, która pokazuje, że jesteśmy jeszcze w stanie kosztowo w tym roku zmieścić te leki – przekonywał Niedzielski.