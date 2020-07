Debata prezydencka. Duda: "Pieniędzy na 500 plus nie zabraknie"

- Sytuacja Polski jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, mimo kryzysu, jest niezła. Polska, jeśli chodzi o bezrobocie, jest na drugim miejscu. Więc te działania, które podjąłem wraz z rządem, są skuteczne - powiedział Duda. - Pierwszymi działaniami, jakie podjęliśmy, było obniżenie wieku emerytalnego. potem wprowadziliśmy 500 plus. Uszczelniliśmy system podatkowy. 50 mld złotych z VAT-u wypływało. Z tego finansujemy programy 500 plus, 300 plus czy 13 emerytury. Pieniędzy do tej pory nie brakowało i na pewno nie braknie.