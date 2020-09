Deficyt budżetowy. Wiceminister o najnowszych danych

Z danych resortu finansów wynika, że w okresie od stycznia do końca sierpnia dochody budżetu państwa wyniosły 268,9 mld zł, natomiast wydatki wyniosły 282,2 mld zł, co daje deficyt wysokości 13,3 mld zł. To niewiele mniej niż w całym 2019 roku, kiedy dziura budżetowa wyniosła 13,7 mld zł.