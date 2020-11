Deficyt budżetowy wyniósł 12 mld zł. Sam październik na plusie

Po pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku wydatki z budżetu państwa przekraczały jego dochody o 13,75 mld zł. To oznacza stosunkowo nieduży wzrost deficytu w porównaniu do poprzedniego miesiąca - taka treść płynęła z ostatniego komunikatu Ministerstwa Finansów blisko tydzień temu.

Minęło kilka dni i Tadeusz Kościński pochwalił się, że jest lepiej. Udało się ograniczyć deficyt do 12 mld zł. To oznacza, że sam październik zamknął się na plusie i to dość wyraźnym.