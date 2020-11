Fundusz Wsparcia Kultury z kontrowersyjnymi kryteriami. "Okazja do zarobku zamiast rekompensaty"

Jedno słowo, różnica kluczowa

- Tyle, że to kwota przychodu, a nie dochodu, który zostaje przedsiębiorcy - zwraca uwagę. I ponieważ chciała być uczciwa, to zawnioskowała tylko o tyle, ile realnie mogła stracić przez pandemię koronawirusa. Czyli o 150 tys. zł. - Na pokrycie kosztów zatrudnienia i na to, by z tych pieniędzy zrobić miniaturę teatralną online i dać zarobić jeszcze kilku osobom z branży - przyznaje.