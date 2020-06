Deloitte ocenił Totalizatora Sportowego. 3,4 mld złotych dla polskiej gospodarki

Artykuł powstał we współpracy z Totalizatorem Sportowym.

Prezes Cieślik dodaje, że Totalizator Sportowy utrzymuje ponad 10,5 tys. miejsc pracy, a kolejne 23 tys. osób sprzedających gry i loterie LOTTO to kolektorzy współpracujący z marką.

- Łącznie daje to ponad 30 tys. budżetów domowych, na które mamy wpływ w ciągu roku, a ta liczba nie uwzględnia bezpośrednio ludzi, którzy wygrywają w naszych grach! – dodaje Olgierd Cieślik.

Przełomowa nowelizacja

W związku z nowelizacją ustawy o grach hazardowych, która weszła w życie 1 kwietnia 2017 r., na przestrzeni ostatnich 3 lat, Totalizator Sportowy zdecydowanie zwiększył skalę swojej działalności. Rok 2019 był rekordowy w historii spółki.

Jej przychody wzrosły o ponad 90 proc. do prawie 10 mld zł, a wartość wpłaconego do budżetu państwa podatku od gier przekroczyła pierwszy raz w historii 1 mld zł przy łącznej wartości kontrybucji do budżetu państwa w wysokości blisko 2,4 mld zł – o 12% wyższej niż w roku 2018.