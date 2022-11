Dlaczego diesel jest taki drogi?

Przez lata występowała duża różnica cenowa pomiędzy benzyną i olejem napędowym. Obecnie także jest ona zauważalna, ale zmieniły się proporcje. Podczas gdy wcześniej to kierowcy samochodów typu diesel mieli powody do zadowolenia, bo mogli tankować taniej, to obecnie benzyna jest nawet o ponad 1 zł tańsza. Skąd bierze się taka cena? Czemu diesel jest taki drogi?