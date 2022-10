Dlaczego w Polsce trudno budować autostrady? Zaskakująca odpowiedź prezydenta Dudy

abc 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pewnie, że trudno. Zwłaszcza jak robi się wszystko, aby nie brać czekających pieniędzy z UE. Z drugiej strony trzeba jeszcze się na tym znać i PRACOWAĆ a nie tylko kierować całą energię na opluwanie Tuska, Niemiec, UE i wszystkich dookoła. No i jak ma się takich gigantów intelektu jak Sasin, Suski itp. to trudno raczej coś konstruktywnego zrobić ... A poza tym po co autostrady ? Prezes wyjdzie i powie, że on całe życie jeździł komunikacją zbiorową, że nigdy nie miał prawa jazdy i też się jakoś przemieszczał (jazdy limuzyną za nasze pieniądze pewnie przemilczy) więc nie ma sensu budowanie autostrad szczególnie za judaszowe, unijne euro. I tak dostanie brawa od słuchających go idiotów jak dostaje do tej pory gdy bredzi raz za razem objeżdżając kraj i występując przed wyselekcjonowanym, specjalnie dowożonym "elektoratem".