Długi Polaków. Tysiące osób nie spłacają na czas kredytów, czynszu czy rachunków

Wiele wskazuje na to, że w tym roku nie będzie lepiej. Do końca maja odnotowano już 3 tys. 368 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami o upadłość konsumencką.

- Łatwy dostęp do chwilówek, oferowanych często przez nieuczciwych pośredników, może doprowadzić nas do spirali zadłużenia, kiedy to jeden dług będziemy chcieli spłacić poprzez zaciągnięcie kolejnego. To nie rozwiąże naszego problemu. Lepiej zgłosić się do specjalisty, który pomoże wybrać odpowiednie wyjście, np. dzięki skonsolidowaniu kredytów - mówiła Interii Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni.