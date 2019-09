Do budowania silnej gospodarki potrzebni są wybitni specjaliści. "Spotkania z mentorami to przekuwanie teorii w działanie"

Program idzie jak burza. Dopiero co zakończyła się jego 2. edycja, a na październik inicjatorzy – The Boston Consulting Group oraz Federacja Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii – zapowiedzieli start kolejnej. Zostanie ona ogłoszona podczas konferencji Poland 2.0 Summit w Londynie.

Nic dziwnego. EmpowerPL to wyjątkowa szansa dla przyszłych praktyków biznesu, nauki czy technologii, aby wysłuchać doświadczeń osób, które same przeszły długą drogą zanim stały się odnoszącymi sukcesy liderami.

Program wystartował dwa lata temu. Wtedy udało się pozyskać 24 mentorów, do których zgłosiło się 100 chętnych. W ubiegłym roku spłynęło już 500 aplikacji! Kim są uczestnicy? To polscy studenci uczący się na czołowych uczelniach w całej Europie, takich jak Oxford, Cambridge, London School of Economics, francuska SciencePo czy warszawska Szkoła Główna Handlowa.

– To jest niezwykle optymistyczne doświadczenie, kontakt z młodymi ludźmi, tak chętnymi żeby uczyć się i korzystać z naszych doświadczeń. Dzięki temu programowi mam poczucie, że kiedy będziemy oddawać nasze zadania kolejnemu pokoleniu, to trafią one w dobre ręce – mówi Prezeska Siemensa.

Wśród mentorów spotkamy też menedżerów z banków BGŻ BNP Paribas czy ING Banku Śląskiego, z funduszy (CVC, Abris Capital, Innova Capital), detalistów, jak Lidl Polska i oczywiście The Boston Consulting Group.