Do Polski z USA płynie pierwszy gazowiec z dostawami LNG dla Orlenu

Jak wskazało w niedzielnym wpisie na Twitterze PGNiG, statek wiezie do Polski ok. 70 tys. ton skroplonego gazu ziemnego.

Jak wskazał PKN Orlen w połowie grudnia ub.r., własna flota morska zapewni Grupie Orlen efektywny transport skroplonego gazu ziemnego do Polski i wzmocni pozycję koncernu na globalnym rynku LNG. Spółka zapowiedziała, że "w 2023 r. grupa Orlen będzie miała do dyspozycji dwa statki do przewozu LNG zbudowane na jej potrzeby". Do końca 2025 r. liczba takich gazowców ma wzrosnąć do ośmiu jednostek.