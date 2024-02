"Do zobaczenia". Jest śledztwo dotyczące nacisków ws. Romana Giertycha

Śledztwo dotyczące nacisków na prokuraturę w sprawie Giertycha

Zamieścił też zdjęcie pisma, które ma pochodzić z Prokuratury Okregowej w Warszawie. Czytamy w nim, że "8 lutego 2024 r. (...) wszczęto śledztwo w sprawie przekroczenia uprawień w okresie od września 2019 r. do czerwca 2020 r. w Warszawie i Wrocławiu, przez byłych ministrów i innych funkcjonariuszy publicznych ".

Autorzy pisma chcą sprawdzić, czy przypadkiem wspomniane osoby nie działały wspólnie i w porozumieniu i "w sposób bezprawny wywierali naciski na prokuratorów z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu w zamiarze przedstawienia Romanowi Giertychowi zarzutów popełnienia czynów zabronionych na szkodę Polnord S.A. z/s w Warszawie, pomimo wiedzy o braku materiału dowodowego, który mógłby potwierdzić taką okoliczność, czym działali na szkodę interesu prywatnego Romana Giertycha".

Powołuje się też na art. 231 par. 1 Kodeksu karnego. Brzmi on następująco:

Sprawa Polnord

W połowie października 2020 r. prokuratura zatrzymała 12 osób w związku ze śledztwem dotyczącym wyprowadzenia i przywłaszczenia łącznie ok. 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej Polnord . Jednym z nich był mecenas Roman Giertych.

Śledczy skierowali do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie pięciu z podejrzanych: Ryszarda Krauzego (zgodził się na publikację danych osobowych), Sebastiana J., Piotra Ś., Piotra W. oraz Michała Ś.

17 października 2020 r. sąd rejonowy w Poznaniu odrzucił wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. To postanowienie w połowie listopada, po zażaleniu prokuratury, utrzymał w mocy Sąd Okręgowy w Poznaniu. Sądy obu instancji uznały m.in., że zebrany materiał dowodowy nie uprawdopodabnia w dużym stopniu, iż podejrzani dopuścili się zarzucanych im czynów. Na niezastosowanie aresztu wobec Piotra W. prokuratura złożyła zażalenie po terminie, dlatego nie było ono rozpatrywane przez sąd.

9 lutego 2021 r. poznański sąd rejonowy za niezasadne i nielegalne uznał zatrzymanie Andrzeja P., Sebastiana J. i Piotra W. Sąd ocenił m.in., że Centralne Biuro Antykorupcyjne nie było uprawnione do prowadzenia żadnych czynności ws. rzekomych nieprawidłowości w spółce Polnord, ponieważ nie była to kwestia przestępstw korupcyjnych, do których ścigania zostało powołane Biuro.