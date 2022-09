Dobrobyt zdrowotny jest barometrem pomyślności społeczeństwa

- Zdrowe społeczeństwo jest w stanie się rozwijać i być innowacyjne, a gospodarka może ciągle rosnąć. Stąd powinno nam wszystkim na takim stanie zależeć. Jeżeli chodzi o to, gdzie jesteśmy i gdzie powinniśmy iść jako Polska, to warto zauważyć, że mamy coraz większą dostępność nowoczesnych terapii, jednak wciąż gonimy Europę. I na tym, by ją dogonić powinno nam szczególnie zależeć – tłumaczy w rozmowie z money.pl Tomasz Skrzypczak, dyrektor krajowy w The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.