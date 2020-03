Dom przez Internet? To możliwe! Nie potrzebujesz pozwolenia na budowę

Niestety, w dużej części przypadków bez wizyty w urzędzie, nie można rozpocząć prac na działce. Warto jednak zacząć już teraz przygotowywać niezbędne dokumenty, by być gotowym na rozpoczęcie budowy, kiedy pandemia minie.

Co dzieje się na rynku budowlanym w dobie epidemii?

Koronawirus jest potencjalnym zagrożeniem dla wielu gałęzi gospodarki, w tym branży budowlanej i nieruchomości. Eksperci prognozują, że pandemia może spowodować spadek cen mieszkań, ale nie powinien on być drastyczny. Co jednak z budową domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych?

- Sytuacja na rynku budowalnym w najbliższym czasie będzie bardzo dynamiczna. O tym, jak będzie wyglądał rynek budownictwa jednorodzinnego, może zadecydować kondycja deweloperów. W ostatnich latach sporą trudność inwestorom prywatnym sprawiało pozyskanie ekip budowlanych, które wolały za większe pieniądze pracować przy dużych, wielorodzinnych projektach. Teraz ta sytuacja, ze względu na możliwe kłopoty branży deweloperskiej, może ulec dość mocnej zmianie – zauważa Wojciech Rynkowski, kierownik działu wydawnictw Extradom.pl, gdzie znajdziesz największą liczbę projektów domów online.

W budownictwie nie ma mowy o pracy zdalnej, chyba że dotyczyć ma ona tylko prac biurowych. Ale osoby, które dopiero planują wybudować dom, mogą część formalności zrealizować na odległość, przez Internet.

Formalności związane z budową – zrealizuj je online!

Budowa domu jest inwestycją wieloetapową, która wymaga dopełnienia licznych formalności. Po pierwsze - należy uzyskać plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o wydaniu warunków zabudowy. Później przychodzi czas na staranie się o pozwolenie na budowę, jeśli jest ono wymagane.

Wiele z wzorów dokumentów można pobrać ze stron internetowych, co w przypadku panowania pandemii koronawirusa jest szczególnie istotne. Przymusowy pobyt w domu można wykorzystać na przygotowania formalne do budowy. Od czego warto zacząć?

• Plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

Przed rozpoczęciem budowy, a niekiedy nawet zakupem działki budowlanej, należy sprawdzić, jaki ma ona status w planie zagospodarowania przestrzennego. Najlepiej, by miała ona przeznaczenie budowlane, ponieważ dalsze procedury są znacznie prostsze.

Najczęściej wniosek o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego składany jest w Wydziale Architektury miejscowego urzędu gminy. W obecnej sytuacji alternatywą jest sprawdzenie miejscowego planu dla działki budowlanej online, za pośrednictwem geoportalu Ongeo.pl.

Możesz również sprawdzić, na stronie internetowej urzędu miasta lub urzędu gminy, czy na obszarze, na którym zlokalizowana jest działka, obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli dla danej działki nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, możesz przygotować wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jego wzór znajdziesz w Internecie, na stronie internetowej urzędzie gminy lub urzędu miasta. Wniosek niestety składa się osobiście w urzędzie gminy lub w urzędzie miasta, ale możesz go przygotować wcześniej w domu.

• Warunki techniczne przyłączy

Jeśli twoja działka nie jest uzbrojona, czyli nie zostały wykonane przyłącza najważniejszych mediów – gazu, wody czy energii elektrycznej, musisz złożyć wnioski o wydatnie warunków technicznych przyłączy. Wnioski te możesz przygotować wcześniej, pobierając je ze strony przedsiębiorstwa wodociągowego, energetycznego i gazowego. We wnioskach trzeba określić cel korzystania z danych mediów, np. na cele związane z budową domu czy cele związane z zamieszkaniem w wybudowanym obiekcie.

Do wydania decyzji o przyłączach trzeba dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczoną lokalizacją działki, obiektu. Zlecenie wykonania takiej mapy możesz wysłać online do wybranego biura geodezyjnego.

• Projekt domu

Kolejnym dokumentem, wymaganym do wydania pozwolenia na budowę domu, jest projekt nieruchomości. Możesz wybrać online projekt domu, który będzie dopasowany do wielkości działki i twoich potrzeb.

Gotowy projekt domu jest tańszy niż taki, którego wykonanie zlecisz architektowi. Do takiego gotowego projektu możesz dobrać także online kosztorys inwestorski, projekt architektury ogrodowej, czy projekt ogrzewania podłogowego - tego rodzaju dodatki dostępne są odpłatnie i bezpłatnie do projektów wybieranych na stronie Extradom.pl.

• Adaptacja projektu

Adaptacja projektu polega na dostosowaniu go do warunków gruntowych oraz parametrów działki, na której ma on zostać zrealizowany. Nawet jeżeli nie chcemy w kupionym przez nas projekcie nic zmieniać, adaptacja będzie konieczna. Bez niej nie będziemy w stanie uzyskać pozwolenia na budowę.

Adaptacji dokonuje dowolnie wybrany przez inwestora architekt adaptujący. Trzeba jednak mieć na uwadze, że musi on przynależeć do Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać uprawienia do projektowania. W tym przypadku również znaczącą część procesu jesteśmy w stanie załatwić przez Internet.

• Pozwolenie na budowę

Po skompletowaniu planu zagospodarowania przestrzennego lub wydanych warunków zabudowy, możesz sporządzić wniosek o pozwolenie na budowę. Dołącz do niego oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Co prawda wniosek musi być złożony osobiście do Starostwa Powiatowego (do Wydziału Architektury), gdzie zostanie on wstępnie zweryfikowany wraz z dodanymi do niego załącznikami, ale możesz przygotować go wcześniej. Pobierz go ze strony urzędu miasta lub urzędu gminy, właściwych dla lokalizacji przyszłej budowy.

Budowa bez pozwolenia na budowę – wystarczy zgłoszenie

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, która zaczęła obowiązywać z dniem 28 czerwca 2015 roku, umożliwia budowanie wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, bez konieczności uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wystarczy zgłoszenie budowy.

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych bez projektu budowlanego zrobisz online, na stronie biznes.gov.pl. Musisz jednak posiadać Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Po kliknięciu przycisku „Złóż online”, zostaniesz przekierowany do strony logowania:

• Zaloguj się przez Login.gov.pl – przy użyciu Profilu Zaufanego lub e-Dowodu,

• Zaloguj się przez e-mail – przy użyciu adresu e-mail.

Jeszcze do niedawna rynek budowalny był jednym z ostatnich bastionów opierających się nowoczesnym technologiom na etapie załatwiania formalności. Całe szczęście takie podejście powoli się zmienia. Jeżeli tylko istnieje taka możliwość, powinniśmy decydować się na pełne wykorzystanie ścieżek online w procesie budowania domów. Zdecydowanie skróci to nie tylko czas jaki musimy poświęcić na formalności, ale również zaoszczędzi nam nerwów podczas wycieczek po różnego rodzaju instytucjach – podkreśla Wojciech Rynkowski z Extradom.pl

Zacznij już teraz spełniać marzenie o własnym domu!

Planujesz w przyszłości budowę własnego domu? Możesz już teraz poświęcić czas i poszukać inspiracji oraz porad, które z pewnością będą przydatne, kiedy zaczniesz realizować swoje marzenie.

Dom to poważna inwestycja i zobowiązanie. Sama budowa wymagać będzie dużo cierpliwości i wielu wyrzeczeń. Jeśli już teraz przygotujesz się do tego procesu, to znacznie łatwiej będzie przebrnąć przez tę trudną drogę.

Dokumenty i formalności to jedno. Jeśli jesteś dopiero na etapie snucia planów o własnym lokum, zacznij od rozejrzenia się za gotowymi projektami domów, które znajdziesz na Extradom.pl. Bez wychodzenia z domu przejrzysz tysiące ofert, a pracujący 7 dni w tygodniu eksperci podpowiedzą kolejne kroki, sprawdzą działkę, polecą architektów i doradzą w wyborze najlepszego dla projektu.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: gospodarka , wiadomości

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące