Donald Tusk kazał ją zwolnić. Minister PiS bierze w obronę córkę Róży Thun. "Fachowiec"

Zatrudnienie Marii Thun w Centralnym Ośrodku Informatyki (COI) wywołało spór w obozie rządzącym. Jak ustalili dziennikarze portalu onet.pl, córka europosłanki pracowała tam na stanowisku wicedyrektorki. Odpowiadała za: zarządzanie pionem Usług Cyfrowych ( mObywatel ), wdrażaniem e-płatności, oraz obszarem dostępności usług do walki z wykluczeniem cyfrowym . Odpowiadało to jej dotychczasowym kompetencjom i doświadczeniu zawodowemu.

Maria Thun straciła pracę dzień po zatrudnieniu

Maria Thun w COI zatrudniona została 17 stycznia. Jednak już dzień później usłyszała od dyrektora Ośrodka, że ma nie przychodzić do pracy, bo zostanie zwolniona. Jak podaje onet.pl, naciskać na to miał sam Donald Tusk. Jak tylko dotarły do niego informacje o zatrudnieniu, to miał wpaść w złość i stwierdzić, że trzeba to "odkręcić".