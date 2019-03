Donald Tusk o brexicie. "Wszystko jest w rękach Brytyjczyków"

Donald Tusk rozmawiał z dziennikarzami po sesji Parlamentu Europejskiego. Rano zwrócił się do posłów, by nie opuszczali milionów Brytyjczyków, którzy opowiedzieli się za unijnymi wartościami.

Tusk był również pytany o to, czy przegłosowana we wtorek przez Parlament Europejski dyrektywa o prawie prasowym jest rzeczywistym zagrożeniem dla wolności w sieci.

Odniósł się również do wypowiedzi prof. Ryszarda Legutko. Eurodeuptowany PiS otwarcie krytykował przyjętą we wtorek dyrektywę. Stwierdził również, że brexit to sprawa, za którą odpowiedzialność ponoszą m.in. Donald Tusk i Jean-Claude Juncker. - Wszyscy, którzy podejmowali zasadnicze decyzje w UE są za to odpowiedzialni. Nie oszukujcie się - duża część odpowiedzialności spoczywa na Was - powiedział Legutko.