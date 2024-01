Donald Tusk sugeruje przyspieszone wybory. Czeka na krok prezydenta

Ważą się losy ustawy budżetowej. Z nieoficjalnych doniesień wynika , że Andrzej Duda rozważa skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego . O tę kwestię został zapytany premier w trakcie wtorkowej konferencji prasowej . – Nie sądzę, żeby prezydent decydował się na taki ruch, bo on jest zupełnie irracjonalny – rozpoczął.

Skierowanie budżetu do TK udowodniłoby jedno

Przypomnijmy, że mediach pojawiły się głosy, że niektórzy politycy mają namawiać Andrzeja Dudę, by ten odesłał budżet do Trybunału Konstytucyjnego. Ewentualne stwierdzenie przez TK niekonstytucyjności miałoby być furtką do skrócenia kadencji Sejmu i rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych, choć jeden z konstytucjonalistów w rozmowie z money.pl nie zgadzał się z takim odczytywaniem przepisów ustawy zasadniczej.

A zatem prezydent mógłby skrócić kadencję Sejmu tylko w sytuacji, gdyby parlament nie dochował konstytucyjnych terminów uchwalenia ustawy budżetowej. To jednak się nie wydarzyło. Senat zakończył procedowanie nad budżetem 24 stycznia , czyli cztery dni przed ostatecznym terminem. Zgodnie z konstytucją Andrzej Duda ma siedem dni na podpisanie ustawy lub skierowanie jej do TK.

– Nawet jeśli jednak skieruje budżet, to uzna, że ten budżet jest, tzn. nie będzie podawał w wątpliwość, czy został on złożony, czy nie. Więc na pewno nie ma mowy o pretekście do rozwiązania parlamentu poprzez wysłanie budżetu do Trybunału – stwierdził Donald Tusk.