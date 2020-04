Dopłaty do pensji. Warunek podstawowy: firma nie może zwalniać w czasie pobierania pieniędzy

Co piąta firma na rynku nie ma rezerw finansowych. Strategią przedsiębiorców są cięcia etatów i obniżki pensji – wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Aby zapobiec temu scenariuszowi, rząd przewidział w tarczy antykryzysowej 3-miesięczne dofinansowanie do pensji pracowników. Przez czas pobierania dofinansowania pracodawca nie może zwalniać (co jest istotna zmiana w stosunku do pierwotnego brzmienia tego rozwiązania, zgodnie z którym nie może zwolnić również przez 3 kolejne miesiące po tym, jak skończy pobierać dopłaty).