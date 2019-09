Dotacje do paneli słonecznych z "Mój prąd" nie zawsze się opłacą. Gdzie dostaniesz więcej?

Co więcej, zainteresowani takimi domowymi OZE mogą już dziś przebierać w mechanizmach wsparcia. Instalując panele fotowoltaiczne można liczyć na dość korzystne rozliczenia ze sprzedawcą energii (net-metering) w ramach których niewykorzystaną od razu energię z paneli słonecznych można wprowadzić do publicznej sieci elektroenergetycznej, a następnie odebrać bez opłat 80 proc. z tak "zmagazynowanej" energii wieczorem lub zimą, gdy brakuje słońca.

Chcąc wymienić źródło ciepła można z kolei skorzystać z dotacji od 30 do nawet 90 proc. kosztów inwestycji (w zależności od dochodów w rodzinie). Program umożliwia ponadto wzięcie preferencyjnej pożyczki zarówno na wymianę ogrzewania, jak i zakup np. paneli fotowoltaicznych. Oprocentowanie to dziś zaledwie 2,55 proc.

Osoby ocieplające swoje domy, wymieniające piece węglowe na bardziej ekologiczne czy instalujące panele słoneczne na dachach swoich domów mogą ponadto skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i koszty inwestycji zapisać w rocznym zeznaniu podatkowym w poczet kosztów uzyskania przychodu, dzięki czemu fiskus zwróci im od 18 do 32 proc. kosztów instalacji w zależności od wysokości dochodu rocznego podatnika.

Zainteresowani zamontowaniem na swoim dachu paneli słonecznych mogą liczyć także na, dostępne od niedawna, dopłaty w wysokości do 5 tys. zł z rządowego programu "Mój prąd". Obsługujący go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) właśnie rozpoczął nabór wniosków. Do wydania ma 1 mld zł.