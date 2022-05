Dowiedział się, że musi wrócić do pracy w biurze. Dyrektor z Apple rzucił papierami

Olaf programi... 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie wszyscy mogą pracować zdalnie, chociaż znam wielu, którzy nie mogli się zorganizować i zmobilizować do pracy, ale nauczyli się tego. Tak są obiboki w tej formie pracy, ale to jest wina menadżerów którzy nie rozumieją jak ten tryb wykorzystać. Znam takcih którzy mówią farmazony typu, że chcą czerpać z innych ludzi energię. Dla mnie takie podejście to wampiryzm emocjonalny i tym z kompleksami, którzy czasem lubią się powyżywać na pracownikach to nie pasuje. Ja pracuję zdalnie od 8 lat z miesięcznymi zjazdami na spotkania (1 dzień w miesiącu) i w życiu bym się nie zgodził na pracę w biurze na stałe. Po prostu jeśli w jakiejś firmie (w której rdzeniem są pracownicy którzy mogą tak pracować), nie ma woli do takiej formy wypełniania obowiązków, to oznacza to, że ta firma jest źle zarządzana, przez ludzi myślących ARCHAICZNIE. Nauczonych zarządzania projektami w latach 90tych. Tacy ludzie którzy nie potrafią się przestawić nigdy nie będą nowoczesnymi menadżerami. Dla niektórych jest to nie do przeprawcowania w głowie. A praca zdalna jest przyszłością i jeśli firma jest dobrze zarządzana, to pracownicy są nawet bardziej efektywni. Wiem to z autopsji.