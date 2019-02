Drogowcy wrócili do drążenia tunelu na Zakopiance

Jak informowaliśmy w money.pl , za budowę odpowiada sławetna włoska spółka Astaldi, jednak tym razem problemem był podwykonawca. Prac przy drążeniu tunelu nie prowadzono od stycznia 2019 r. z powodu braku stalowych profili, które miał dostarczyć włoski podwykonawca. Mówiło się, że opóźnienie może potrwać nawet kilka miesięcy. W piątek jednak pracownicy wrócili do pracy.

Zadaniem pali wielkośrednicowych będzie zabezpieczenie osuwisk usytuowanych przy południowym wlocie do tunelu. Po zabezpieczeniu osuwisk rozpocznie się drążenie czwartego otworu. Pale zabezpieczą także budynek wentylatorowni, który usytuowany będzie przez wlotem do tunelu. Powstanie 150 pali, o średnicy 1,20 m każdy. Osadzone zostaną na głębokości od 14 do 30 metrów.