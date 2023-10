Droższa elektrownia w Ostrołęce. Wiadomo, o ile wzrosną koszty

Spółka CCGT Ostrołęka i GE Power oraz General Electric Global Services podpisały aneks do umowy, wedle którego szacowane wynagrodzenie General Electric Global Services za wykonanie elektrowni CCGT w Ostrołęce wzrośnie z ok. 2,5 mld zł netto do ok. 2,85 mld zł netto - poinformowała Energa w komunikacie.