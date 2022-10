"Karuzela działaczy PiS". Posłowie KO: żądamy likwidacji spółki Elektrownia Ostrołęka

Białoruś 1 godz. temu zgłoś do moderacji 16 2 Odpowiedz

No i niestety mamy w Polsce Białoruś. Wchodzimy a właściwie cofamy się do ery gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Tak bowiem należy nazwać to co zrobił rząd. Mianowicie będzie dotował węgiel wyłącznie ten, którym handlują wybrane spółki skarbu Państwa. Łatwo policzyć ile dotuje. 600 zł netto na tonie (PGE deklarowało cenę w porcie 2100 zł netto, rząd ustalił tą cenę na 1500 zł). Za 1500 zł węgiel będzie sprzedawany gdzieś tam przy portach. Czyli rząd będzie jeszcze dotował przewiezienie do tych miejsc zsypowych. Czyli dalsze około 200 zł. Razem będzie 800 zł NETTO na tonie. Brutto 984 zł. Ale uwaga 984 zł będzie się należało tylko wybranym firmom. Czy tak ma wyglądać wolność gospodarcza zagwarantowana przez Państwo Polskie, której strzegą takie organy jak UOKIK, RPO, Urzędy Antymonopolowe. Ponownie jak za komuny powstała "branża państwowa", która ma swoje prawa, a tych praw zostali pozbawieni przedsiębiorcy. Obecna sytuacja z węglem nie jest żadnym usprawiedliwieniem dla łamania konstytucji czy innych ustaw o zasadniczym kształcie wolności gospodarczej. Ustawa jeszcze nie przeszła przez drabinkę ustawodawczą, Senat i prezydenta. Jest to precedens, który jest bardzo szkodliwy. Jesteśmy słabi w ochronie naszych praw. Mam nadzieję, że to nie koniec tematu i przynajmniej ten punkt zostanie naprawiony. Trudno to sobie inaczej wyobrazić. Jeszcze raz powtarzam, nie jest żadnym usprawiedliwieniem dla takiego działania sytuacja społeczna i gospodarcza czy taka czy inna cena węgla.