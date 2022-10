Tak PiS rozdaje stanowiska w spółce Elektrownia Ostrołęka. Najpierw działacz po miesiącu radna

PRL 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

PIS zrobi komisarzy węglowych w gminach i później jak jesteś ZŁY WÓJT to węgla nie dostaniesz, albo dostaniesz gorszy. Przyjdą wybory i prosty lud nie będzie patrzył czy ty zielony czy czerwony ważne, że umiesz załatwić dobry węgiel, poza kolejką, tani (tańszy niż u wójta po sąsiedzku). Będzie jedna wielka korupcja węglowo-polityczna. A może skończy się to tak, że to majstrowanie przy różnych ustawach będzie za słabe i samorządy przybulą wszyskie szemrane dotacje do węgla i wtedy będzie płacz i trzeba będzie to zwracać. PIS może sobie zmieniać prawo ale konstytucji nie zmieni (np. wolność gospodarcza, którą rząd tworząc kartel węglowy z samorządami łamie) - tak więc samorządy chcecie PRL BIS zapraszamy. Jeszcze raz powtórzę, jak samorządy wejdą w to majstrowanie i to nie wypali, to PIS wszystko zwali na nie. A nie wypali na 100% gdyż PIS tworzy kartel.