Drożyzna w budowlance. Za remont, budowę i mieszkanie zapłacisz więcej. Winny nowy obowiązek

- Największa obawa wynika z trudnego do przewidzenia zachowania średnich i mniejszych firm w myśl prostej zasady: jeśli nie wiadomo jak będzie, to może na wszelki wypadek wyceńmy ryzyko spadku płynności i podnieśmy cen. Dokładnie taki sposób myślenia przyczynił się do wzrostu cen o ok. 20 proc. po wprowadzeniu odwróconego VAT-u w 2017 r. - mówi money.pl dr. Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.