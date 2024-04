Druga tura wyborów samorządowych. PKW podała frekwencję na godz. 12

Trwa druga tura wyborów samorządowych w Polsce. Wyborcy wybierają przedstawicieli władzy lokalnej. Państwowa Komisja Wyborcza podała pierwsze dane dotyczące frekwencji. Na godzinę 12 do urn wybrało się 12,93 proc. osób uprawnionych do głosowania. Głosować można do godz. 21.