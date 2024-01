Duda za granicą o sporze z rządem. "Wskazał czerwoną linię"

Co planuje minister Bodnar?

Drugi postulat zawarty w ustawie reformującej KRS, to powołanie Rady Społecznej, jako organu, który ma wspierać KRS w wykonywaniu zadań konstytucyjnych, w tym w opiniowaniu kandydatów na stanowiska sędziowskie i asesorskie. "To organ, którego działanie ma zminimalizować ryzyko politycznego nacisku na działanie Rady" - podkreślił minister.

Zgłoszeni na kandydatów mogą być wyłącznie czynni zawodowo sędziowie, którzy jednocześnie zgodzili się na kandydowanie. Z prawa do kandydowania do KRS wykluczeni zostaną sędziowie, którzy są lub w okresie trzech lat przed dniem ogłoszenia terminu wyborów do KRS, byli delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub do innego urzędu podlegającego władzy wykonawczej lub powołani z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w składzie ukształtowanym ustawą z 8 grudnia 2017 r.