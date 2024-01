Miliardy z Brukseli. Jest plan odblokowania funduszy

logiczny 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pilny temat przykrywka czyli dostaniecie kredyt KPO ale na co ? Poczekam z pochwałami do czasu obietnic na które Polacy u sobie głosowałi czyli 60 tyś kwoty wolnej, dobrowolny zus, niższą składkę zdrowotną, babciowe i renty wdowie bo jak Polacy to odpuszcza to jestem na 100% pewien , że znajdzie się jakiś zsl-owiec i określi nas cyt."frajerami" !☝💁