Opozycja obiecuje odblokować unijne miliardy. Nie będzie to łatwe

slonina3 przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

jak to powiedział ś.p. Lepper - w konstytucji napisaliście że szkolnictwo jest darmowe, że służba zdrowia jest darmowa . Zapomnieliście jednej rzeczy tam dopisać ,a no tego że tylko wtedy kiedy rząd będzie miał !! I to święte słowa . Zawsze się zastanawiałem jak to jest, wszyscy wydzierają się że PiS łamie Konstytucję a o tym zapisie nikt nie wspomina !? A Konstytucję tworzyli wszyscy przemądrzali z opozycji . To tak samo jest z sądownictwem, z TK ,wszyscy Konstytucję czytają ,ale nie wszystkie jej zapisy do końca ! Szkoda że ludzie sami nie czytają Konstytucji i Traktatów Unijnych ,może wtedy wiedzieli by dokładnie w jakie kompetencje może wchodzić UE i o jakie kamienie milowe prosić ,bo nie żądać !! Czas pokaże kto przejmie pilot do kierowania Polskim Parlamentem, kiedy powstanie nowe Państwo Unii Europejskiej. Wtedy będą mogli Sobie z KPO zakupić tylko gierkę Wiedźmin i naparzać w nią .No i haratać w gałę . Jest takie Polskie przysłowie - nie chwal dnia przed zachodem słońca !! Zobaczymy za 4 lata . Pozdrawiam