Polska może stracić część unijnych funduszy. Ryzyko rośnie

Formalnie nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 ruszyła przed dwoma laty 1 stycznia. Raport wylicza, że na 16 programów regionalnych ogłoszono dotychczas 380 konkursów. Łączna wartość to 5,28 mld euro, czyli zaledwie 15 proc. z puli 34,1 mld euro do wykorzystania.

Eksperci Grant Thornton podkreślają, że uruchomienie każdego siedmioletniego budżetu UE odbywało się z opóźnieniem. - Jednak w poprzednich okresach pierwsze konkursy były ogłaszane znacznie wcześniej niż obecnie, około roku–półtora od formalnego rozpoczęcia nowej perspektywy. Teraz to opóźnienie jest prawie 2,5-letnie - mówi Maria Murawska, menedżer doradztwa europejskiego w firmie.

Kolejny nierozwiązany problem

Murawska zaznacza, że takie opóźnienie to również ryzyko, że przyspieszenie w ogłaszaniu konkursu i ich "nawarstwienie" spowodują chaos. I to zarówno dla chętnych na dotacje z UE, jak i dla instytucji oceniających wnioski. - To znów przełoży się na opóźnienie kontraktowania i realizacji inwestycji - alarmuje ekspertka.