Unijny budżet na lata 2021-2027 będzie większy. KE przedstawia propozycję

Komisja Europejska zaproponowała kolejny, siedmioletni budżet dla całej Wspólnoty. Przez brexit z Londynu do wspólnej unijnej kasy trafi od 10-15 mld euro mniej. Ale pozostające w UE kraje zapłacą wyższe składki i nowy budżet unijny będzie większy niż poprzedni.

W najbliższej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 kraje Unii Europejskiej będą miały do rozdysponowania 1,279 bln euro.

Jeśli wziąć pod uwagę bezwzględne wartości, to kolejny budżet będzie większy od obecnego, który wyniósł ok.1,1 bln euro - zauważa PAP. Takie porównanie nie uwzględnia jednak inflacji.

Just now: Final discussion w/ Fellow Commissioners on #EUBudget. It is a balanced proposal w/ new priorities + moderate cuts in traditional areas. Will adopt this morning + have press conference later on



