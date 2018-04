Wolne sądy "warunkiem koniecznym". Fundusze unijne mogą zależeć od praworządności

Fot. Bartek Kosiński/Ministerstwo Finansów Komisarz ds. budżetu UE Guenther Oettinger chce, aby fundusze były uzależnione od praworządności.

Reforma sądownictwa może się odbić Polsce czkawką. Guenther Oettinger, unijny komisarz ds. budżetu, stwierdził, że istnienie niezależnego od rządu sądownictwa powinno stać się warunkiem konieczny wypłat funduszy.

To, że Bruksela może zastosować wobec naszego kraju takie rozwiązanie, mówiło się już od dłuższego czasu. Jest już nawet dokument Komisji Europejskiej dotyczący tej kwestii, o czym pisaliśmy o tym w money.pl.

Teraz termin przedstawienia przez Komisję Europejską projektu budżetu UE na lata 2021-2027 zbliża się nieubłaganie. Jak informuje "Deutsche Welle", komisarz ds. budżetu UE Guenther Oettinger chce, aby fundusze były uzależnione od praworządności.

Zwrócił uwagę, że podczas wcześniejszej dyskusji nie brakowało głosów, by uzależnić wypłatę środków od przestrzegania "wszystkich wartości unijnych". - My ograniczamy się do praworządności – cytuje jego słowa DW.

Przypomnijmy, że połowie ubiegłego roku takie rozwiązanie zaproponowali to politycy niemieccy. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker odniósł się jednak do tej propozycji krytycznie.

Później ta kwestia wielokrotnie wracała. Jak pisaliśmy w styczniu, prace nad mechanizmem obcinania niepokornym krajom pieniędzy mają zacząć się w drugiej połowie roku.