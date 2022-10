Kolejny problematyczny kamień milowy. Czas ucieka, a rząd nie ma nawet konkretnych projektów

O sprawie informuje "Dziennik Gazeta Prawna" i przypomina, że w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) znalazł się fragment zatytułowany "usprawnienie procesu stanowienia prawa". Rząd zobowiązał się w nim do poprawy jakości prawa i dostępności do niego m.in. poprzez zmiany w regulaminach pracy: Rady Ministrów, Sejmu i Senatu .

O co konkretnie chodzi? Przede wszystkim o większą przejrzystość w procesie legislacyjnym. Rząd obiecał m.in. zmianę prawa przy większym udziale i współpracy podmiotów, których te zmiany dotkną. Organizowanych miało być więcej konsultacji publicznych i ich czas miał być wydłużony. Oprócz tego miało pojawić się wymaganie, by posłowie tworzący projekt ustawy musieli przedstawiać też przewidywany skutek regulacji przez nich wnoszonych.

Czas ucieka

Przez to pieniądze też mogłyby być wstrzymane

Obecnie Polska nie ma co liczyć na pieniądze z KPO, co przyznała niedawno Ursula von der Leyen, gdyż nie wypełniła wszystkich kamieni milowych dotyczących sądownictwa, czyli np. nie przywróciła do pracy wszystkich sędziów odsuniętych przez skasowaną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego za krytykę działań Zjednoczonej Prawicy, do czego nasz rząd się zobowiązał w KPO.