Unijna komisarz burzy spokój premiera. Pieniądze pod jednym warunkiem [NEWS MONEY.PL]

Polska w ramach nowego unijnego budżetu może liczyć na ponad 76 mld euro , które będzie mogła wydawać do 2029 r. W środę, w obecności unijnej komisarz ds. spójności Elisy Ferreiry oraz komisarza ds. zatrudnienia i praw socjalnych Nicolasa Schmita, rząd zainaugurował na Zamku Królewskim w Warszawie nową perspektywę. Było to możliwe dzięki wynegocjowanej z Komisją Europejską pod koniec zeszłego roku "umowy partnerstwa" oraz zaakceptowaniu wszystkich programów polityki spójności.

Pieniądze dla Polski zagrożone

Premier nie wspomniał jednak, że do wypłaty unijnych miliardów droga jest jeszcze daleka. Polska, w opinii Komisji Europejskiej, nie spełnia bowiem czterech z 20 wymogów, których realizacja jest podstawowym warunkiem przekazania płatności . Co to oznacza? W praktyce Polska może zacząć realizować zaplanowane programy oraz inwestycje i wysyłać do Brukseli pierwsze faktury. Jednak bez spełnienia wszystkich wymagań Komisja Europejska nie będzie mogła dokonać wypłat.

- UE musi mieć pewność, że sądy, które w przyszłości mogą rozstrzygać spory między beneficjantami a rządem, są niezależne od władz centralnych. To najważniejszy obecnie warunek do spełnienia - powiedziała. Komisji zależy również na gwarancjach dotyczących praw społeczności LGBT .

Unijne fundusze dla Polski

Zdaniem naszego rządu środki z polityki spójności nie są zagrożone. "Do Polski wpłynęły zaliczki z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie nowe programy krajowe i regionalne, ruszyły też pierwsze nabory do programów krajowych" - przekazał w odpowiedzi na pytania money.pl resort funduszy.

Dodał też, że pierwsze nabory do programów krajowych już ruszyły. "W styczniu uruchomiliśmy największy w skali Europy program rozwoju opieki nad najmłodszymi dziećmi Maluch Plus, finansowany głównie z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Do 19 lutego wszystkie gminy w Polsce mogą składać wnioski o dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 lat. Na to wsparcie przeznaczymy ponad 1 mld euro (niemal 5,5 mld zł)" - podano.