Unia zabrała nam kolejne fundusze. Wiemy, skąd tym razem [NEWS MONEY.PL]

Każdy nawet średnio inteligentny człowiek wie lub powinie wiedzieć że to nie Polska tylko obecne liberalno-lewicowe instytucje UE działają niezgodnie z obowiązującym w UE prawem co potwierdza Traktat o Unii Europejskiej art. 5. 2. Zgodnie z zasadą przyznania Unia może działać WYŁĄCZNIE w granicach kompetencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów. Wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą do Państw Członkowskich.