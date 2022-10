Duża dawka wiedzy i praktycznych wskazówek od PARP dla przedsiębiorców podczas Forum Przedsiębiorczości 25 października.

Wśród nich znaleźli się m.in. Maciej Cieślak, trener centralny w LPP S.A.; Agnieszka Ert-Eberdt, HR Strategic Advisor, Executive Coach & Mentor, all about people; Mariola Ciszewska-Mlinarič, Katedra Strategii, Profesor Akademii Leona Koźmińskiego; Agnieszka Lewandowska, Prezes Fundacji Startup School; Walissa Tanaya Pramanasari, Founder of the Indonesian Youth ECCO Foundation. W gronie zaproszonych gości nie zabrakło także przedstawicieli PARP oraz instytucji publicznych.