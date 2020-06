Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych złożył rezygnację. Prof. Mariusz Klenecki odchodzi

"Rzeczpospolita" dotarła do listu prof. Klenckiego do konsultantów krajowych, który wysłany został 2 czerwca. Autor rozpoczyna od stwierdzenia, że kolejni ministrowie zdrowia traktowali egzaminy dla lekarzy "jako niezwykle ważny element kształcenia" i zarazem wspierali CEM w utrzymaniu jego poziomu.

Jak podaje "Rz", chodzi w tym wypadku o zapis w procedowanej nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystyczny. Przewiduje on, że pytania na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES) będą pochodzić z ogólnodostępnej bazy pytań z lat poprzednich.

To rozwiązanie budzi sprzeciw prof. Klenckiego, z którym nie kryje się w swoim liście. Przestrzega on, że nowe zasady przeprowadzenia PES doprowadzą do "coraz szybszej erozji systemu egzaminacyjnego".