Dziennikarz z prawnikiem szantażowali prezesa spółdzielni mleczarskiej. Chcieli wyłudzić 4 mln zł

"Paweł M., działając w zorganizowanej grupie przestępczej, bezprawnie groził prezesowi zarządu spółdzielni mleczarskiej złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa polegającego na fałszowaniu produktów mleczarskich w należącym do spółdzielni zakładzie" - informuje prokuratura, cytowana przez PAP.

Koronawirus w Czechach. "Tutaj robi się cztery razy więcej testów niż w Polsce"

Według śledczych dziennikarz Paweł M. oraz pracownik kancelarii prawnej Marcin O. próbowali doprowadzić spółdzielnię mleczarską, której prezesem był pokrzywdzony, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę 4 milionów złotych.

Jak chcieli to zrobić? Przekonywali prezesa, że posiadają informacje będące dowodem na fałszowanie daty przydatności do spożycia produkowanych przez spółdzielnie produktów mleczarskich.

Prezes wytrzymał jednak te naciski i sam zawiadomił organy ścigania. Jak wykazało śledztwo, w zakładzie nie dochodziło do przerabiania dat przydatności do spożycia. Samo dochodzenie w tej sprawie umorzono.

W komunikacie przesłanym do PAP prokuratura wskazała, że Marcin O. usłyszał zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, zaś Paweł M. i Zuzanna C. – pracownica spółdzielni - zarzut udziału w tej grupie. Grozi im nawet do 15 lat więzienia.