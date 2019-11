E-papierosy dla dorosłych palaczy. I tylko tych, którzy chcą rzucić palenie

– Naszym celem jest, by w 2030 r. Polska była wolna od tytoniu i innych substancji toksycznych. Nie walczymy dziś z tymi, którzy produkują e-papierosy i płyny, bo te oryginalne podlegają ścisłym regulacjom i kontroli. Jeśli ktoś używa e-papierosów do tego, by rzucić palenie, to dla mnie, także jako lekarza, jest to akceptowalne – mówi Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny.